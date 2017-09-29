В Москве два человека сгорели в запасном вагоне на станции

На железнодорожной в Москве вспыхнул стоящий на запасном пути вагон. При пожаре погибли два человека.
Как сообщили агентству «Москва» в экстренных службах столицы, пожар произошел в вагоне, находящемся на запасном пути железнодорожной станции «Москва-Сортировочная-Киевская».
Отмечается, что огонь охватил около 20 кв. метров. В ликвидации пожара участвовал пожарный поезд. После того, как огонь был потушен, в вагоне нашли два обгоревших тела.
Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.
Отмечается, что огонь охватил около 20 кв. метров. В ликвидации пожара участвовал пожарный поезд. После того, как огонь был потушен, в вагоне нашли два обгоревших тела.
Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.
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