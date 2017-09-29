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    В Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео. видеонаблюдение, изнасилования. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео

    В Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео

    4 комментария
    • Фото: EAlpinsky / youtube.com
    В Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео

    В Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео

    В Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео
    • Фото: EAlpinsky / youtube.com

      • Неизвестный злоумышленник попытался изнасиловать девушку в подъезде дома на северо-востоке Москвы.

      Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Пришвина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленник после непродолжительного разговора набросился на свою жертву и попытался задрать девушке юбку.

      Тогда девушка полезла в сумку и достала нож, чтобы защитить себя. Однако и это злоумышленника сначала не остановило.

      В конце концов девушке удалось выбежать из подъезда. Нападавший последовал за ней. По данным СМИ, после этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

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