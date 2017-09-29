В Москве девушка с ножом отбилась от насильника в подъезде: видео

Неизвестный злоумышленник попытался изнасиловать девушку в подъезде дома на северо-востоке Москвы.

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изнасилования

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Пришвина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленник после непродолжительного разговора набросился на свою жертву и попытался задрать девушке юбку.



Тогда девушка полезла в сумку и достала нож, чтобы защитить себя. Однако и это злоумышленника сначала не остановило.



В конце концов девушке удалось выбежать из подъезда. Нападавший последовал за ней. По данным СМИ, после этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

