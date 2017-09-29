Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии

Глава «Газпрома» и председатель правления «Газпром-медиа Холдинга» вошел в список самых влиятельных людей в индустрии развлечений.

Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в индустрии развлечений. Рейтинг каждый год составляет журнал Variety.



Миллер представляет Россию не как глава «Газпрома», а как председатель правления «Газпром-медиа Холдинга» — крупнейшего медийного холдинга в России. Кроме Миллера, в списке есть еще один россиянин — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.



Всего в рейтинге 500 влиятельных персон, больше всего там американцев — 362 человека. Среди них Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Клинт Иствуд и другие.