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    Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии. Газпром, Газпром-медиа, знаменитости, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии

    Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии

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    Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии

    Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии

      Глава «Газпрома» и председатель правления «Газпром-медиа Холдинга» вошел в список самых влиятельных людей в индустрии развлечений.

      Алексей Миллер вошел в список самых влиятельных людей в индустрии развлечений. Рейтинг каждый год составляет журнал Variety.

      Миллер представляет Россию не как глава «Газпрома», а как председатель правления «Газпром-медиа Холдинга» — крупнейшего медийного холдинга в России. Кроме Миллера, в списке есть еще один россиянин — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

      Всего в рейтинге 500 влиятельных персон, больше всего там американцев — 362 человека. Среди них Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Клинт Иствуд и другие.

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