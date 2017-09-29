Власти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ

Американские власти, нарушая собственный конституционный принцип свободы слова, начали кампанию противодействия российским СМИ. В первую очередь в отношении новостного телеканала RT и агентства Sputnik. МИД России уже предупредил Вашингтон, что Москва даст зеркальный ответ, если это давление не прекратится.
Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По словам главного редактора телеканала, Маргариты Симоньян, это может привести к прекращению работы RT в Соединенных Штатах.
Американский Минюст пытается использовать против телеканала RT закон, который в США применяется крайне редко. Акт об иностранных агентах был принят еще в 1938-м, чтобы бороться с пропагандой фашизма. Цели потом менялись, но за почти 80 лет зарегистрировали всего чуть более тысячи подобных организаций. При этом в акте отдельно говориться, что для СМИ закон делает исключения.
Мария Матвеева, юрист по международным делам: «Наши каналы, если они регистрируются в качестве иностранных агентов, больше не имеют права распространять какую-либо информацию или сведения, противоречащие политике США, без подписи „иностранный агент в интересах такого-то государства“. У них практически нет каналов, которые работают как иностранные агенты. Мы будем первопроходцами».
RT, как говорят в Вашингтоне, распространяет российскую пропаганду и даже вмешивается в избирательный процесс. Правда, ни одного доказательства публике так и не было представлено. Глава RT рассказывает: мешать работе пытались по-разному — и спикеров запугивали, и репутацию пытались испортить. Все напрасно.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Они к нам кого-то внедряли, кто-то потом выходил и рассказывал, что мы пьем кровь христианских младенцев. Потом они обходили все СМИ, становились звездами на всех на свете CNN, дубинкой вколачивая мысль о том, что нам нельзя верить, нам нельзя доверять. Парадоксальным образом наша аудитория от этого только росла».
В RT к бесконечным попыткам изобразить их «рупором Кремля» до последнего старались относиться с иронией. Но сейчас уже не до шуток — компанию пытаются поставить в невыносимые условия, по сути заставляя прекратить работу. Давление на российские CМИ за рубежом обсуждали сегодня на заседании Совбеза у Владимира Путина, накануне появилось и заявление нашего МИД. Так что в Москве, очевидно, готовятся к ответу.
Сейчас в RT опасаются за безопасность своих сотрудников: статус иностранного агента обязывает канал раскрыть и источники финансирования, и штатное расписание, и все личные данные сотрудников, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Большое интервью с Маргаритой Симоньян выйдет в это воскресенье в программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».
Американский Минюст пытается использовать против телеканала RT закон, который в США применяется крайне редко. Акт об иностранных агентах был принят еще в 1938-м, чтобы бороться с пропагандой фашизма. Цели потом менялись, но за почти 80 лет зарегистрировали всего чуть более тысячи подобных организаций. При этом в акте отдельно говориться, что для СМИ закон делает исключения.
Мария Матвеева, юрист по международным делам: «Наши каналы, если они регистрируются в качестве иностранных агентов, больше не имеют права распространять какую-либо информацию или сведения, противоречащие политике США, без подписи „иностранный агент в интересах такого-то государства“. У них практически нет каналов, которые работают как иностранные агенты. Мы будем первопроходцами».
RT, как говорят в Вашингтоне, распространяет российскую пропаганду и даже вмешивается в избирательный процесс. Правда, ни одного доказательства публике так и не было представлено. Глава RT рассказывает: мешать работе пытались по-разному — и спикеров запугивали, и репутацию пытались испортить. Все напрасно.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Они к нам кого-то внедряли, кто-то потом выходил и рассказывал, что мы пьем кровь христианских младенцев. Потом они обходили все СМИ, становились звездами на всех на свете CNN, дубинкой вколачивая мысль о том, что нам нельзя верить, нам нельзя доверять. Парадоксальным образом наша аудитория от этого только росла».
В RT к бесконечным попыткам изобразить их «рупором Кремля» до последнего старались относиться с иронией. Но сейчас уже не до шуток — компанию пытаются поставить в невыносимые условия, по сути заставляя прекратить работу. Давление на российские CМИ за рубежом обсуждали сегодня на заседании Совбеза у Владимира Путина, накануне появилось и заявление нашего МИД. Так что в Москве, очевидно, готовятся к ответу.
Сейчас в RT опасаются за безопасность своих сотрудников: статус иностранного агента обязывает канал раскрыть и источники финансирования, и штатное расписание, и все личные данные сотрудников, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Большое интервью с Маргаритой Симоньян выйдет в это воскресенье в программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».
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