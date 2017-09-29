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    Власти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ. СМИ, США, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ

    Власти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ

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    Власти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ

    Власти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ

    Власти США развернули кампанию по противодействию российским СМИ

      Американские власти, нарушая собственный конституционный принцип свободы слова, начали кампанию противодействия российским СМИ. В первую очередь в отношении новостного телеканала RT и агентства Sputnik. МИД России уже предупредил Вашингтон, что Москва даст зеркальный ответ, если это давление не прекратится.

      Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По словам главного редактора телеканала, Маргариты Симоньян, это может привести к прекращению работы RT в Соединенных Штатах.

      Американский Минюст пытается использовать против телеканала RT закон, который в США применяется крайне редко. Акт об иностранных агентах был принят еще в 1938-м, чтобы бороться с пропагандой фашизма. Цели потом менялись, но за почти 80 лет зарегистрировали всего чуть более тысячи подобных организаций. При этом в акте отдельно говориться, что для СМИ закон делает исключения.

      Мария Матвеева, юрист по международным делам: «Наши каналы, если они регистрируются в качестве иностранных агентов, больше не имеют права распространять какую-либо информацию или сведения, противоречащие политике США, без подписи „иностранный агент в интересах такого-то государства“. У них практически нет каналов, которые работают как иностранные агенты. Мы будем первопроходцами».

      RT, как говорят в Вашингтоне, распространяет российскую пропаганду и даже вмешивается в избирательный процесс. Правда, ни одного доказательства публике так и не было представлено. Глава RT рассказывает: мешать работе пытались по-разному — и спикеров запугивали, и репутацию пытались испортить. Все напрасно.

      Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Они к нам кого-то внедряли, кто-то потом выходил и рассказывал, что мы пьем кровь христианских младенцев. Потом они обходили все СМИ, становились звездами на всех на свете CNN, дубинкой вколачивая мысль о том, что нам нельзя верить, нам нельзя доверять. Парадоксальным образом наша аудитория от этого только росла».

      В RT к бесконечным попыткам изобразить их «рупором Кремля» до последнего старались относиться с иронией. Но сейчас уже не до шуток — компанию пытаются поставить в невыносимые условия, по сути заставляя прекратить работу. Давление на российские CМИ за рубежом обсуждали сегодня на заседании Совбеза у Владимира Путина, накануне появилось и заявление нашего МИД. Так что в Москве, очевидно, готовятся к ответу.

      Сейчас в RT опасаются за безопасность своих сотрудников: статус иностранного агента обязывает канал раскрыть и источники финансирования, и штатное расписание, и все личные данные сотрудников, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.

      Большое интервью с Маргаритой Симоньян выйдет в это воскресенье в программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».

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