Причиной ДТП с автобусом в Крыму стало лопнувшее колесо

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом выросло до 13 человек.
Причиной аварии возле Керченской переправы, где в пятницу перевернулся пассажирский автобус, стало лопнувшее колесо. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь оператора перевозок «Единая транспортная дирекция» Елена Лосева.
Лосева добавила, что все пассажиры автобуса были застрахованы и получат выплаты, размер которых будет зависеть от тяжести травмы.
По уточненным данным, в аварии с перевернувшимся автобусом пострадали 13 человек. Все они госпитализированы, 8 из них в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы. Автобус перевозил людей, которые ехали из Крыма на материк по единому билету.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Крыму была закрыта переправа. За несколько дней на берегах пролива в общей сложности скопилось более трех тысяч автомобилей — а том числе грузовых фур и автобусов. В настоящее время движение паромов в Керченском проливе возобновилось по фактической погоде.
Лосева добавила, что все пассажиры автобуса были застрахованы и получат выплаты, размер которых будет зависеть от тяжести травмы.
По уточненным данным, в аварии с перевернувшимся автобусом пострадали 13 человек. Все они госпитализированы, 8 из них в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы. Автобус перевозил людей, которые ехали из Крыма на материк по единому билету.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Крыму была закрыта переправа. За несколько дней на берегах пролива в общей сложности скопилось более трех тысяч автомобилей — а том числе грузовых фур и автобусов. В настоящее время движение паромов в Керченском проливе возобновилось по фактической погоде.
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