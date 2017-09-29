Скончалась двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова

Прославленная фигуристка Людмила Белоусова скончалась на
82-м году жизни.
О смерти знаменитой спортсменки сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера 6ABC Кристен Битти.
Людмила Белоусова — многократная победительница чемпионатов мира и Европы. Также на ее счету золотые медали Олимпийских игр в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год). Выступала в паре с Олегом Протопоповым.
Отметим, что в 1979 году Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. В 1995 получили швейцарское гражданство. В последнее время Белоусова и Протопопов жили и работали в Швейцарии и США.
Людмила Белоусова — многократная победительница чемпионатов мира и Европы. Также на ее счету золотые медали Олимпийских игр в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год). Выступала в паре с Олегом Протопоповым.
Отметим, что в 1979 году Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. В 1995 получили швейцарское гражданство. В последнее время Белоусова и Протопопов жили и работали в Швейцарии и США.
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