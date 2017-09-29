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    Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста

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    Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста

    Порошенко поручил подать в суд на Россию <nobr>из-за</nobr> Крымского моста

    Президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Крымского моста.

    Основанием для подачи в суд Порошенко счел экологический вред, который якобы наносится окружающей среде при проведении строительных работ. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

    Святослав Цеголко, пресс-секретарь Петра Порошенко: «Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста».

    Подробности поручения украинского лидера Цеголко не уточнил.

    Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В настоящий момент установлены самые габаритные элементы моста — арочные пролетные строения. В начале сентября под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное.

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