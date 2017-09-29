В Петербурге продемонстрируют историю поп-арта

Десятки работ ярких представителей поп-арта представят в галерее «Арт-Банк» на Невском проспекте. Этот жанр, зародившийся в Великобритании в 1950-х и процветавший в Нью-Йорке , до сих пор вызывает споры и влияет на умы.

Придумывая новые образы, авторы при этом остаются преданными первоначальной идее поп-арта — создавать зеркала действительности, отражающие пороки общества. Так художники стараются дать шанс человечеству изменить взгляд на жизнь.



На экспозиции можно будет увидеть пестрящую яркими красками знаменитую Мэрилин Монро и всемирно известные банки томатного супа «Кэмпбелл» в исполнении Энди Уорхола. В уголке Зала славы рок-н-ролла, неотъемлемо связанного с поп-артом, посетители увидят четыре оригинальные пластинки 1950–60 годов, среди которых — одна из самых узнаваемых — в оформлении Питера Блэйка.



Как и более полувека назад, одно из самых неординарных и скандальных направлений в искусстве остается доступным широкому кругу зрителей. Авторы будто не хотят противоречить создателю «Фабрики» Уорхолу, который настаивал: это искусство должно быть массовым.