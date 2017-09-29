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    Бойцы Росгвардии прошли торжественным маршем по центру Петербурга. Росгвардия, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойцы Росгвардии прошли торжественным маршем по центру Петербурга

    Бойцы Росгвардии прошли торжественным маршем по центру Петербурга

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    Бойцы Росгвардии прошли торжественным маршем по центру Петербурга

    Бойцы Росгвардии прошли торжественным маршем по центру Петербурга

      Петербургское управление Федеральной службы войск национальной гвардии отмечает годовщину со дня своего образования.

      Сегодня утром Дворцовая площадь окрасилась в цвета проблесковых полицейских маячков. Годовщину создания войск Росгвардии отметили торжественным смотром и парадом.

      Смотр принимал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Более 600 сотрудников спецотряда быстрого реагирования, ОМОНа, сотрудников правопорядка на транспорте и авиационного отряда прошли торжественным маршем в честь дня рождения службы.

      С момента создания служба Росгвардии сумела обеспечить порядок и безопасность во время проведения почти трех тысяч мероприятий, в том числе и таких крупных как Парад Победы, Кубок конфедераций, «Алые паруса» и пребывание в Северной столице мощей святого Николая Чудотворца.

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