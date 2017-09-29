Бойцы Росгвардии прошли торжественным маршем по центру Петербурга

Петербургское управление Федеральной службы войск национальной гвардии отмечает годовщину со дня своего образования.

Сегодня утром Дворцовая площадь окрасилась в цвета проблесковых полицейских маячков. Годовщину создания войск Росгвардии отметили торжественным смотром и парадом.



Смотр принимал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Более 600 сотрудников спецотряда быстрого реагирования, ОМОНа, сотрудников правопорядка на транспорте и авиационного отряда прошли торжественным маршем в честь дня рождения службы.



С момента создания служба Росгвардии сумела обеспечить порядок и безопасность во время проведения почти трех тысяч мероприятий, в том числе и таких крупных как Парад Победы, Кубок конфедераций, «Алые паруса» и пребывание в Северной столице мощей святого Николая Чудотворца.