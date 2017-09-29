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    Задержанные за шпионаж в Крыму супруги арестованы

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    Задержанные за шпионаж в Крыму супруги арестованы

    Задержанные за шпионаж в Крыму супруги арестованы

    Задержанные за шпионаж в Крыму супруги арестованы

    Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которых подозревают в работе на украинскую развездку, взяли под стражу.

    Решение об аресте принял Московский окружной военный суд.

    Как сообщили в ФСБ, с подозреваемыми уже проведены неотложные следственные действия, передает «Интерфакс».

    смотретьЗадержанная в Крыму супружеская пара собирала данные о Черноморском флоте
    Задержанная в Крыму супружеская пара собирала данные о Черноморском флоте
    Напомним, военнослужащий Долгополов и его гражданская жена Сухоносова были задержаны в Симферополе. По данным правоохранителей, подозреваемые собирали секретную информацию о Черноморском флоте и передавали украинской разведке сведения о частях и соединениях армии и флота РФ.

    По факту произошедшего было возбуждено дело о госизмене. Уже на первом допросе Долгополов и Сухоносова дали признательные показания.

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