Возле Керченской переправы в Крыму перевернулся автобус с пассажирами

Восемь человек госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Крыму.
Пассажирский автобус опрокинулся недалеко от Керченской переправы в Крыму. Госпитализированы, по предварительным данным, восемь человек, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Крыму была закрыта переправа. За несколько дней на берегах пролива в общей сложности скопилось более трех тысяч автомобилей — а том числе грузовых фур и автобусов.
Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Крыму была закрыта переправа. За несколько дней на берегах пролива в общей сложности скопилось более трех тысяч автомобилей — а том числе грузовых фур и автобусов.
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