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    Возле Керченской переправы в Крыму перевернулся автобус с пассажирами

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    • Фото: Наталья Мягкова / vk.com
    Возле Керченской переправы в Крыму перевернулся автобус с пассажирами

    Возле Керченской переправы в Крыму перевернулся автобус с пассажирами

    Возле Керченской переправы в Крыму перевернулся автобус с пассажирами
  • Фото: Наталья Мягкова / vk.com

    • Восемь человек госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Крыму.

    Пассажирский автобус опрокинулся недалеко от Керченской переправы в Крыму. Госпитализированы, по предварительным данным, восемь человек, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

    Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Крыму была закрыта переправа. За несколько дней на берегах пролива в общей сложности скопилось более трех тысяч автомобилей — а том числе грузовых фур и автобусов.

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