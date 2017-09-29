Энергетики пустили ток на обновленных подстанциях Петербурга

Сегодня энергетики запустили сразу две реконструированные подстанции — «Приморскую» и «Полупроводники».

Проект получился очень сложным. Поменять оборудование предстояло, ни на минуту не прервав электроснабжение района. Ведь от этих подстанций питаются не только больше полумиллиона жителей, но и петербургский метрополитен, а также множество крупных предприятий.



На подстанции «Приморская» заменили электротехническое оборудование, установили элегазовые выключатели и два новых мощных трансформатора. При этом площадка открытого распределительного устройства теперь выглядит компактнее и аккуратнее.



В эти подстанции энергетики заложили 40-процентный резерв возможности для дальнейшего развития Приморского района, так что если будут появляться новые станции метро и крупные жилые комплексы, энергии хватит на всех.