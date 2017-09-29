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    Энергетики пустили ток на обновленных подстанциях Петербурга. Санкт-Петербург, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭнергетики пустили ток на обновленных подстанциях Петербурга

    Энергетики пустили ток на обновленных подстанциях Петербурга

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    Энергетики пустили ток на обновленных подстанциях Петербурга

    Энергетики пустили ток на обновленных подстанциях Петербурга

      Сегодня энергетики запустили сразу две реконструированные подстанции — «Приморскую» и «Полупроводники».

      Проект получился очень сложным. Поменять оборудование предстояло, ни на минуту не прервав электроснабжение района. Ведь от этих подстанций питаются не только больше полумиллиона жителей, но и петербургский метрополитен, а также множество крупных предприятий.

      На подстанции «Приморская» заменили электротехническое оборудование, установили элегазовые выключатели и два новых мощных трансформатора. При этом площадка открытого распределительного устройства теперь выглядит компактнее и аккуратнее.

      В эти подстанции энергетики заложили 40-процентный резерв возможности для дальнейшего развития Приморского района, так что если будут появляться новые станции метро и крупные жилые комплексы, энергии хватит на всех.

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