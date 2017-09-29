Американский военный самолет разбился в Сирии

Двое американских военных пострадали при крушении самолета в Сирии.
По данным властей США, судно совершило жесткую посадку.
В результате пострадал пассажир и член экипажа. Их жизням ничто не угрожает.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, разбился конвертоплан Osprey, сочетающий отдельные преимущества самолета и вертолета.
В результате пострадал пассажир и член экипажа. Их жизням ничто не угрожает.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, разбился конвертоплан Osprey, сочетающий отдельные преимущества самолета и вертолета.
Комментарии