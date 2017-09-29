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    Американский военный самолет разбился в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2017, Jason Reed
    Американский военный самолет разбился в Сирии

    Американский военный самолет разбился в Сирии

    Американский военный самолет разбился в Сирии
  • Фото: Reuters © 2017, Jason Reed

    • Двое американских военных пострадали при крушении самолета в Сирии.

    По данным властей США, судно совершило жесткую посадку.

    В результате пострадал пассажир и член экипажа. Их жизням ничто не угрожает.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, разбился конвертоплан Osprey, сочетающий отдельные преимущества самолета и вертолета.

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