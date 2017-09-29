Работы по строительству ЛАЭС-2 выходят на финишную прямую

В Сосновом Бору завершают проверку систем работы первого энергоблока.

Строители и инженеры второй площадки Ленинградской атомной электростанции вышли на финишную прямую перед пуском. В Сосновом Бору завершают проверку систем первого блока. Сегодня из 12-метровой шахты реактора поднимали имитатор.



Он является точной копией топливной кассеты. Именно этой, не насыщенной ураном установкой энергетики ревизировали операции, которые в будущем обеспечат выработку энергии и тепла.



Уже 15 октября оценивать качество первого блока начнет специальная комиссия. Если заключения экспертов окажутся положительными, ЛАЭС-2 получит лицензию на эксплуатацию и приступит к загрузке топлива. По техническим нормативам срок эксплуатации энергоблока составляет 60 лет.