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    Работы по строительству ЛАЭС-2 выходят на финишную прямую. Ленинградская область, атомная энергетика, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаботы по строительству ЛАЭС-2 выходят на финишную прямую

    Работы по строительству ЛАЭС-2 выходят на финишную прямую

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    Работы по строительству <nobr>ЛАЭС-2</nobr> выходят на финишную прямую

    Работы по строительству ЛАЭС-2 выходят на финишную прямую

    Работы по строительству <nobr>ЛАЭС-2</nobr> выходят на финишную прямую

      В Сосновом Бору завершают проверку систем работы первого энергоблока.

      Строители и инженеры второй площадки Ленинградской атомной электростанции вышли на финишную прямую перед пуском. В Сосновом Бору завершают проверку систем первого блока. Сегодня из 12-метровой шахты реактора поднимали имитатор.

      Он является точной копией топливной кассеты. Именно этой, не насыщенной ураном установкой энергетики ревизировали операции, которые в будущем обеспечат выработку энергии и тепла.

      Уже 15 октября оценивать качество первого блока начнет специальная комиссия. Если заключения экспертов окажутся положительными, ЛАЭС-2 получит лицензию на эксплуатацию и приступит к загрузке топлива. По техническим нормативам срок эксплуатации энергоблока составляет 60 лет.

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