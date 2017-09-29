Глава камчатского УМВД арестован за злоупотребление полномочиями

Начальник УМВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко заключен под стражу по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве базы авиационного отряда спецназначения.
Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Светлана Петренко: «По ходатайству следствия в отношении Сидоренко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение».
В ходе расследования было установлено, что Сидоренко допустил злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы авиационного отряда специального назначения. Чтобы скрыть правонарушение, Сидоренко принял меры к продолжению строительных работ объекта силами и средствами подведомственного учреждения.
Ранее сообщалось, что начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний. После задержания он был отстранен от исполнения обязанностей.
Светлана Петренко: «По ходатайству следствия в отношении Сидоренко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение».
В ходе расследования было установлено, что Сидоренко допустил злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы авиационного отряда специального назначения. Чтобы скрыть правонарушение, Сидоренко принял меры к продолжению строительных работ объекта силами и средствами подведомственного учреждения.
Ранее сообщалось, что начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний. После задержания он был отстранен от исполнения обязанностей.
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