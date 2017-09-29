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    Глава камчатского УМВД арестован за злоупотребление полномочиями

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    • Фото: мвд.рф
    Глава камчатского УМВД арестован за злоупотребление полномочиями

    Глава камчатского УМВД арестован за злоупотребление полномочиями

    Глава камчатского УМВД арестован за злоупотребление полномочиями
  • Фото: мвд.рф

    • Начальник УМВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко заключен под стражу по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве базы авиационного отряда спецназначения.

    Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

    Светлана Петренко: «По ходатайству следствия в отношении Сидоренко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение».

    В ходе расследования было установлено, что Сидоренко допустил злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы авиационного отряда специального назначения. Чтобы скрыть правонарушение, Сидоренко принял меры к продолжению строительных работ объекта силами и средствами подведомственного учреждения.

    смотретьПосле задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей
    После задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей
    Ранее сообщалось, что начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний. После задержания он был отстранен от исполнения обязанностей.


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