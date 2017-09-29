Закрытие Тучкова моста в Петербурге привело к пробкам

Серьезные заторы на Васильевском острове вызваны перекрытием движения по Тучкову мосту. Там до 4 октября бетонируют вторую половину переправы. Для ровности стыков необходимо полное отсутствие вибрации.
Первый день без Тучкова моста ожидаемо начался с пробок. Причем утренние заторы плавно перетекли в дневные. По данным интернет-сервисов, около полудня автомобили стояли на 1-й линии, набережных Макарова и Университетской. Скорость не превышала 5 километров в час.
Также движение затруднено на Среднем проспекте и двух мостах — Благовещенском и Дворцовом.
Сегодня Тучков мост перекрыли на пять дней, чтобы провести на всей его территории монолитные работы. С 4 октября транспорт вновь будет двигаться через переправу по временной схеме — по трем полосам в сторону Петроградской стороны.
Также движение затруднено на Среднем проспекте и двух мостах — Благовещенском и Дворцовом.
Сегодня Тучков мост перекрыли на пять дней, чтобы провести на всей его территории монолитные работы. С 4 октября транспорт вновь будет двигаться через переправу по временной схеме — по трем полосам в сторону Петроградской стороны.
Комментарии