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    Закрытие Тучкова моста в Петербурге привело к пробкам. Санкт-Петербург, дорожное движение, мосты, пробки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакрытие Тучкова моста в Петербурге привело к пробкам

    Закрытие Тучкова моста в Петербурге привело к пробкам

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    Закрытие Тучкова моста в Петербурге привело к пробкам

    Закрытие Тучкова моста в Петербурге привело к пробкам

      Серьезные заторы на Васильевском острове вызваны перекрытием движения по Тучкову мосту. Там до 4 октября бетонируют вторую половину переправы. Для ровности стыков необходимо полное отсутствие вибрации.

      Первый день без Тучкова моста ожидаемо начался с пробок. Причем утренние заторы плавно перетекли в дневные. По данным интернет-сервисов, около полудня автомобили стояли на 1-й линии, набережных Макарова и Университетской. Скорость не превышала 5 километров в час.

      Также движение затруднено на Среднем проспекте и двух мостах — Благовещенском и Дворцовом.

      Сегодня Тучков мост перекрыли на пять дней, чтобы провести на всей его территории монолитные работы. С 4 октября транспорт вновь будет двигаться через переправу по временной схеме — по трем полосам в сторону Петроградской стороны.

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