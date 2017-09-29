В Приамурье военнослужащий на полигоне расстрелял сослуживцев и офицера

Трое военных погибли в результате стрельбы в городе Белогорске Амурской области.

ЧП случилось на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж.



В результате погибли двое бойцов и офицер. Еще двое военных пострадали — сейчас они находится в госпитале.



Как сообщают местные СМИ, злоумышленник похитил автомат с несколькими рожками патронов и сейчас находится в бегах. Поиски стрелка продолжаются.



Власти Белогорска заявили, что в том случае, если в ближайшее время вооруженный беглец не будет найден, все общегородские мероприятия будут отменены. Усилена охрана школ, котельных, больниц и административных зданий.