Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    В Приамурье военнослужащий на полигоне расстрелял сослуживцев и офицера

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    • Фото: Тимкив Виталий / ТАСС
    В Приамурье военнослужащий на полигоне расстрелял сослуживцев и офицера

    В Приамурье военнослужащий на полигоне расстрелял сослуживцев и офицера

    В Приамурье военнослужащий на полигоне расстрелял сослуживцев и офицера
  • Фото: Тимкив Виталий / ТАСС

    • Трое военных погибли в результате стрельбы в городе Белогорске Амурской области.

    ЧП случилось на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж.

    В результате погибли двое бойцов и офицер. Еще двое военных пострадали — сейчас они находится в госпитале.

    Как сообщают местные СМИ, злоумышленник похитил автомат с несколькими рожками патронов и сейчас находится в бегах. Поиски стрелка продолжаются.

    Власти Белогорска заявили, что в том случае, если в ближайшее время вооруженный беглец не будет найден, все общегородские мероприятия будут отменены. Усилена охрана школ, котельных, больниц и административных зданий.

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