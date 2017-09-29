В Подмосковье девочка разбилась насмерть, спускаясь из окна по простыням

В Московской области
14-летняя девочка погибла при попытке сбежать из дома по связке простыней.
Трагедия случилась, когда мать подростка ушла из дома, чтобы забрать из школы младшего ребенка. В это время 14-летняя девочка связала канат из простыней и попыталась выбраться из окна квартиры на четвертом этаже. Во время спуска канат оборвался, и девочка упала, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, от полученных травм подросток скончалась на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
По словам источника, от полученных травм подросток скончалась на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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