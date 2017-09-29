Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    В Подмосковье девочка разбилась насмерть, спускаясь из окна по простыням

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    В Подмосковье девочка разбилась насмерть, спускаясь из окна по простыням

    В Подмосковье девочка разбилась насмерть, спускаясь из окна по простыням

    В Московской области 14-летняя девочка погибла при попытке сбежать из дома по связке простыней.

    Трагедия случилась, когда мать подростка ушла из дома, чтобы забрать из школы младшего ребенка. В это время 14-летняя девочка связала канат из простыней и попыталась выбраться из окна квартиры на четвертом этаже. Во время спуска канат оборвался, и девочка упала, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, от полученных травм подросток скончалась на месте. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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