Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Тигипко купить «дочку» «Сбербанка»

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    • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
    Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Тигипко купить «дочку» «Сбербанка»

    Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Тигипко купить «дочку» «Сбербанка»

    Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Тигипко купить «дочку» «Сбербанка»
  • Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

    • Антимонопольный комитет Украины согласовал бизнесмену Тигипко покупку украинской «дочки» Сбербанка.

    Антимонопольный комитет Украины одобрил покупку акций VS Bank — дочерней структуры «Сбербанка» — украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба комитета. Тигипко планирует купить 99,9% акций кредитной организации, которые пока принадлежат «Сбербанку».

    Тигипко принадлежат акции двух украинских банков, доля каждого из которых не превышает 4% на рынке банковских услуг Украины, уточняет Антимонопольный комитет.

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    VS Bank по состоянию на 1 июля 2017 года занимал 28-е место по активам среди 88 действующих банков Украины. «Сбербанк» принял решение о его продаже после того, как украинские власти ввели санкции против пяти структур российских банков, запретив им проводить операции в пользу материнских кредитных организаций.

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