Десятки петербуржцев стали жертвами мошенников из турфирмы

В Петербурге правоохранительные органы и десятки не уехавших к морю туристов разыскивают владельцев турфирмы Luxe Travel, перепродававших туры и оплачивавших счета старых клиентов за счет новых. Предварительная сумма ущерба равна 6 млн рублей.
Для этих туристов поездка в Турцию и Тунис закончилась еще у турникетов, которые лишь отдаленно напоминают таможенный контроль. Границу не удалось преодолеть даже в офисе турфирмы в самом центре Петербурга, не говоря уже о поездке за рубеж. При этом деньги менеджеры не возвращают и на связь не выходят. А помещения бизнес-центра уже не могут вместить всех клиентов.
Ирина Власова, клиент турфирмы Luxe Travel: «Я должна была вылетать, а 24 августа мне позвонила Татьяна Макеева и сказала, что у них неполадки, деньги не внесены и никаких билетов нет. А у меня чемоданы уже собраны, дети ждут».
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, невыездными многие стали по схеме финансовой пирамиды. Зачастую люди отправлялись в путешествие за счет следующего по очереди плательщика. Но иногда всё оформлялось гораздо проще.
Турфирма бронирует заявку у туроператора и показывает подтверждение клиентам. Те, успокоившись, оплачивают путевку. Только операторам посредники передавать деньги не собирались. В итоге бронь аннулируется, и фирма, проработав так чуть более полугода, просто испаряется.
Наталья Бодрова, клиент турфирмы Luxe Travel: «Они сказали, что сейчас у них финансовые затруднения, они могут только перебронировать нам тур. И опять не оплатили. Ночью 31 августа они отсюда выехали и вывезли все документы».
Перед запертой дверью бывшего офиса пропала даже вывеска организации. Не говоря уже о менеджерах. От сотрудников турфирмы остались только фотографии, напоминающие кадры из криминальной хроники.
По словам туристов, руководила фирмой та самая 27-летняя Татьяна Макеева вместе со своим гражданским мужем. На сегодняшний день обманутыми себя считают уже почти 80 человек. Все поддались на многообещающую рекламу.
Пострадавшие клиенты написали коллективное заявление в отдел экономической безопасности. К слову, он расположен на той же Мытнинской улице, всего в нескольких домах от злополучного офиса.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по г. СПБ и ЛО: «Проведены все необходимые мероприятия, достаточные для того, чтобы возбудить уголовное дело. Поэтому на днях все материалы были переданы оперативниками уже в следствие.
Сейчас подозреваемая в мошенничестве глава компании находится под подпиской о невыезде. Тем временем в деле всплывают всё новые подробности. Оказывается, это уже не первая турфирма Татьяны Макеевой. Так, деньги клиентов „Бамбук Тура“», принадлежавшей подозреваемой, удалось вернуть только через суд.
Ирина Власова, клиент турфирмы Luxe Travel: «Я должна была вылетать, а 24 августа мне позвонила Татьяна Макеева и сказала, что у них неполадки, деньги не внесены и никаких билетов нет. А у меня чемоданы уже собраны, дети ждут».
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, невыездными многие стали по схеме финансовой пирамиды. Зачастую люди отправлялись в путешествие за счет следующего по очереди плательщика. Но иногда всё оформлялось гораздо проще.
Турфирма бронирует заявку у туроператора и показывает подтверждение клиентам. Те, успокоившись, оплачивают путевку. Только операторам посредники передавать деньги не собирались. В итоге бронь аннулируется, и фирма, проработав так чуть более полугода, просто испаряется.
Наталья Бодрова, клиент турфирмы Luxe Travel: «Они сказали, что сейчас у них финансовые затруднения, они могут только перебронировать нам тур. И опять не оплатили. Ночью 31 августа они отсюда выехали и вывезли все документы».
Перед запертой дверью бывшего офиса пропала даже вывеска организации. Не говоря уже о менеджерах. От сотрудников турфирмы остались только фотографии, напоминающие кадры из криминальной хроники.
По словам туристов, руководила фирмой та самая 27-летняя Татьяна Макеева вместе со своим гражданским мужем. На сегодняшний день обманутыми себя считают уже почти 80 человек. Все поддались на многообещающую рекламу.
Пострадавшие клиенты написали коллективное заявление в отдел экономической безопасности. К слову, он расположен на той же Мытнинской улице, всего в нескольких домах от злополучного офиса.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по г. СПБ и ЛО: «Проведены все необходимые мероприятия, достаточные для того, чтобы возбудить уголовное дело. Поэтому на днях все материалы были переданы оперативниками уже в следствие.
Сейчас подозреваемая в мошенничестве глава компании находится под подпиской о невыезде. Тем временем в деле всплывают всё новые подробности. Оказывается, это уже не первая турфирма Татьяны Макеевой. Так, деньги клиентов „Бамбук Тура“», принадлежавшей подозреваемой, удалось вернуть только через суд.
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