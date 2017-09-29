Десятки петербуржцев стали жертвами мошенников из турфирмы

В Петербурге правоохранительные органы и десятки не уехавших к морю туристов разыскивают владельцев турфирмы Luxe Travel, перепродававших туры и оплачивавших счета старых клиентов за счет новых. Предварительная сумма ущерба равна 6 млн рублей.

Для этих туристов поездка в Турцию и Тунис закончилась еще у турникетов, которые лишь отдаленно напоминают таможенный контроль. Границу не удалось преодолеть даже в офисе турфирмы в самом центре Петербурга, не говоря уже о поездке за рубеж. При этом деньги менеджеры не возвращают и на связь не выходят. А помещения бизнес-центра уже не могут вместить всех клиентов.



Ирина Власова, клиент турфирмы Luxe Travel: «Я должна была вылетать, а 24 августа мне позвонила Татьяна Макеева и сказала, что у них неполадки, деньги не внесены и никаких билетов нет. А у меня чемоданы уже собраны, дети ждут».



Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, невыездными многие стали по схеме финансовой пирамиды. Зачастую люди отправлялись в путешествие за счет следующего по очереди плательщика. Но иногда всё оформлялось гораздо проще.



Турфирма бронирует заявку у туроператора и показывает подтверждение клиентам. Те, успокоившись, оплачивают путевку. Только операторам посредники передавать деньги не собирались. В итоге бронь аннулируется, и фирма, проработав так чуть более полугода, просто испаряется.



Наталья Бодрова, клиент турфирмы Luxe Travel: «Они сказали, что сейчас у них финансовые затруднения, они могут только перебронировать нам тур. И опять не оплатили. Ночью 31 августа они отсюда выехали и вывезли все документы».



Перед запертой дверью бывшего офиса пропала даже вывеска организации. Не говоря уже о менеджерах. От сотрудников турфирмы остались только фотографии, напоминающие кадры из криминальной хроники.



По словам туристов, руководила фирмой та самая 27-летняя Татьяна Макеева вместе со своим гражданским мужем. На сегодняшний день обманутыми себя считают уже почти 80 человек. Все поддались на многообещающую рекламу.



Пострадавшие клиенты написали коллективное заявление в отдел экономической безопасности. К слову, он расположен на той же Мытнинской улице, всего в нескольких домах от злополучного офиса.



Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по г. СПБ и ЛО: «Проведены все необходимые мероприятия, достаточные для того, чтобы возбудить уголовное дело. Поэтому на днях все материалы были переданы оперативниками уже в следствие.



Сейчас подозреваемая в мошенничестве глава компании находится под подпиской о невыезде. Тем временем в деле всплывают всё новые подробности. Оказывается, это уже не первая турфирма Татьяны Макеевой. Так, деньги клиентов „Бамбук Тура“», принадлежавшей подозреваемой, удалось вернуть только через суд.