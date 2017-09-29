На победоносном для «Зенита» матче против «Реала Сосьедад» болельщики устроили перформанс

Игра второго тура Лиги Европы завершилась победой
сине-бело-голубых. «Зенит» проверил профессионализм новичков из Латинской Америки, а фанаты поздравили с 35-летием защитника Александра Анюкова.
Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин стал предводителем аргентинцев. Во всяком случае, так могло показаться накануне на матче «Зенит» — «Реал Сосьедад», который петербургская команда уверенно выиграла — 3:1.
Дело в том, что на игру второго тура Лиги Европы главный тренер Роберто Манчини выпустил в стартовом составе всех пятерых новичков из Латинской Америки. И один из них — Эмилиано Ригони — забил первый гол команде из Сан-Себастьяна. А на острие атаки у «Зенита» вышел российский форвард Александр Кокорин. Он и довел счет до крупного, оформив дубль.
Во время игры болельщики, которых на стадионе собралось больше 50 тысяч, устроили несколько перформансов. Сначала поздравили с юбилеем защитника «Зенита» Александра Анюкова, которому исполнилось 35 лет. А ближе к концу встречи зажгли фонарики на мобильных телефонах, празднуя победу. Теперь в Лиге Европы Зенит с шестью очками уверенно лидирует в группе L.
Дело в том, что на игру второго тура Лиги Европы главный тренер Роберто Манчини выпустил в стартовом составе всех пятерых новичков из Латинской Америки. И один из них — Эмилиано Ригони — забил первый гол команде из Сан-Себастьяна. А на острие атаки у «Зенита» вышел российский форвард Александр Кокорин. Он и довел счет до крупного, оформив дубль.
Во время игры болельщики, которых на стадионе собралось больше 50 тысяч, устроили несколько перформансов. Сначала поздравили с юбилеем защитника «Зенита» Александра Анюкова, которому исполнилось 35 лет. А ближе к концу встречи зажгли фонарики на мобильных телефонах, празднуя победу. Теперь в Лиге Европы Зенит с шестью очками уверенно лидирует в группе L.
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