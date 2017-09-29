Грабитель с ножом напал на женщину с ребенком в московском парке

В Сокольниках вооруженный ножом грабитель отнял сумку у женщины с маленьким ребенком.
По данным ГУ МВД России по Москве, женщина с маленьким ребенком отошла в безлюдное место, чтобы малыш заснул. В этот момент злоумышленник напал на нее сзади, приставил к горлу нож и потребовал отдать ему ценные вещи. Напуганная москвичка отдала грабителю сумку и побежала на тропинку, где были люди. Там пострадавшая вызвала полицию. За это время нападавший успел скрыться.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Вместе с потерпевшей они начали объезд парка. Вскоре женщина заметила грабителя, и полицейские его задержали.
Отмечается, что злоумышленником оказался 47-летний приезжий. Сейчас он арестован по обвинению в разбое.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Вместе с потерпевшей они начали объезд парка. Вскоре женщина заметила грабителя, и полицейские его задержали.
Отмечается, что злоумышленником оказался 47-летний приезжий. Сейчас он арестован по обвинению в разбое.
Комментарии