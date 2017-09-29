Порошенко: производить Porsche и Lamborghini без украинцев невозможно

Пётр Порошенко заявил, что элитные автомобили невозможно производить без украинцев.
Выступая на открытии завода по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии концерна Leoni, президент Украины заявил, что продукцию компании используют такие автогиганты, как General Motors, Audi, Porsche и Lamborghini.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Без украинцев сегодня это будет невозможно производить».
Также Порошенко заявил, что сегодня для его страны важно открытие каждого завода, и поблагодарил концерн, который «первым проголосовал долларом за будущее Украины», сообщили в пресс-службе украинского президента.
При этом президент Украины не удержался от очередных обвинений в адрес Москвы, заявив о «потерях, которые нанесла война и экономическая агрессия со стороны России».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Без украинцев сегодня это будет невозможно производить».
Также Порошенко заявил, что сегодня для его страны важно открытие каждого завода, и поблагодарил концерн, который «первым проголосовал долларом за будущее Украины», сообщили в пресс-службе украинского президента.
При этом президент Украины не удержался от очередных обвинений в адрес Москвы, заявив о «потерях, которые нанесла война и экономическая агрессия со стороны России».
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