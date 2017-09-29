Петербургские депутаты просят Путина закрыть гигантскую свалку на севере города

Парламентарии из «Справедливой России» попросили лично президента повлиять на то, чтобы городские власти выделили деньги на рекультивацию полигона ТБО в Новосёлках.
Депутаты петербургского Заксобрания попросили президента взять под особый контроль закрытие мусорного полигона «Новоселки». Парламентарии переживают, что так называемую северную свалку до сих пор не ликвидировали. И это несмотря на заверения губернатора Петербурга в обратном.
Справедливороссы обращались в Росприроднадзор, который выявил новые факты складирования твердых отходов. Более того, депутаты узнали и о том, что долгожданная рекультивация полигона даже не запланирована городским бюджетом.
Марина Шишкина, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге: «Мы обратились к президенту России, к тому субъекту с которым шел разговор, для того чтобы, возможно, федеральный центр поддержал или помог нашему городскому правительству в выполнении своих обещаний. Тогда пусть бы заложили ресурсы, дали деньги на то, чтобы полигон был рекультивирован. Другого варианта, другого пути, пусть даже немножко странного мы не видим».
Полигон твердых бытовых отходов около Новоселок работает с 1971 года. В 2005-м было принято решение об окончании приема отходов. Но только в августе 2017-го Георгий Полтавченко пообещал Владимиру Путину в ближайшее время начать рекультивацию свалки.
Справедливороссы обращались в Росприроднадзор, который выявил новые факты складирования твердых отходов. Более того, депутаты узнали и о том, что долгожданная рекультивация полигона даже не запланирована городским бюджетом.
Марина Шишкина, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге: «Мы обратились к президенту России, к тому субъекту с которым шел разговор, для того чтобы, возможно, федеральный центр поддержал или помог нашему городскому правительству в выполнении своих обещаний. Тогда пусть бы заложили ресурсы, дали деньги на то, чтобы полигон был рекультивирован. Другого варианта, другого пути, пусть даже немножко странного мы не видим».
Полигон твердых бытовых отходов около Новоселок работает с 1971 года. В 2005-м было принято решение об окончании приема отходов. Но только в августе 2017-го Георгий Полтавченко пообещал Владимиру Путину в ближайшее время начать рекультивацию свалки.
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