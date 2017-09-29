Дипломаты КНДР и РФ обсудили в Москве урегулирование на Корейском полуострове

Посол по особым поручениям МИД России и замглавы МИД провели консультации с директором Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.
На прошедших в Москве российско-северокорейских консультациях стороны обменялись мнениями относительно напряженной ситуации на Корейском полуострове. Москва подтвердила готовность решать проблемы региона мирным путем, а представители Северной Кореи одобрили продвижение российско-китайскую «дорожную карту» корейского урегулирования. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
МИД РФ: «Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны была подтверждена готовность к совместным усилиям в интересах поиска путей решения существующих в субрегионе проблем мирными, политико-дипломатическими средствами, в том числе в контексте продвижения российско-китайской „дорожной карты“ корейского урегулирования».
В ходе визита директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи встретилась с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым и замглавы МИД Игорем Моргуловым.
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян расценивает речь президента США Дональда Трампа на 72-й сессии Генассамблеи ООН как объявление войны. Пхеньян заявил, что теперь имеет право сбивать американские стратегические бомбардировщики даже в международном воздушном пространстве. В США назвали предположения Северной Кореи абсурдом.
МИД РФ: «Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны была подтверждена готовность к совместным усилиям в интересах поиска путей решения существующих в субрегионе проблем мирными, политико-дипломатическими средствами, в том числе в контексте продвижения российско-китайской „дорожной карты“ корейского урегулирования».
В ходе визита директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи встретилась с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым и замглавы МИД Игорем Моргуловым.
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян расценивает речь президента США Дональда Трампа на 72-й сессии Генассамблеи ООН как объявление войны. Пхеньян заявил, что теперь имеет право сбивать американские стратегические бомбардировщики даже в международном воздушном пространстве. В США назвали предположения Северной Кореи абсурдом.
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