Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на 47-м году жизни

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    • Фото: Сайт ФК «Локомотив»
    Футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на <nobr>47-м</nobr> году жизни

    Футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на 47-м году жизни

    Футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на <nobr>47-м</nobr> году жизни
  • Фото: Сайт ФК «Локомотив»

    • Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Арифуллин умер на 47-м году жизни. Причина гибели футболиста не называется.

    Соболезнования родным и близким Арифуллина уже выразили в «Локомотиве». В клубе сообщили, что похороны пройдут в субботу, 30 сентября, в 9:30 на Митинском кладбище.



    Алексей Арифуллин играл в «Локомотиве» с 1980 по 2000 годы. В составе железнодорожников провел 287 матчей. Арифуллин три раза выигрывал Кубок России, а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Также на его счету один матч за сборную России.

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