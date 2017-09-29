Футболист «Локомотива» Арифуллин скончался на 47-м году жизни

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Арифуллин умер на
47-м году жизни. Причина гибели футболиста не называется.
Соболезнования родным и близким Арифуллина уже выразили в «Локомотиве». В клубе сообщили, что похороны пройдут в субботу, 30 сентября, в 9:30 на Митинском кладбище.
Алексей Арифуллин играл в «Локомотиве» с 1980 по 2000 годы. В составе железнодорожников провел 287 матчей. Арифуллин три раза выигрывал Кубок России, а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Также на его счету один матч за сборную России.
Скончался Алексей Арифуллин — защитник «Локомотива» 90-х, наш воспитанник…— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 сентября 2017 г.
Соболезнования родным и близким. https://t.co/PsE5CJ3c1m
Алексей Арифуллин играл в «Локомотиве» с 1980 по 2000 годы. В составе железнодорожников провел 287 матчей. Арифуллин три раза выигрывал Кубок России, а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Также на его счету один матч за сборную России.
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