Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16

    Жену полковника-миллиардера Захарченко задержали за мошенничество на 16 млн долларов

    6 комментариев
    Жену <nobr>полковника-миллиардера</nobr> Захарченко задержали за мошенничество на 16 млн долларов

    Жену полковника-миллиардера Захарченко задержали за мошенничество на 16 млн долларов

    Жену <nobr>полковника-миллиардера</nobr> Захарченко задержали за мошенничество на 16 млн долларов
  • Фото: joinfo.ua

    • Гражданская жена полковника Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова подозревается в попытке похитить 16 млн долларов у знакомой.

    Супруга знаменитого полковника-миллиардера стала фигуранткой дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Ей может грозить до 10 лет заключения.

    Как сообщает РИА Новости, следствие уже попросило отправить Пестрикову под арест.

    смотретьПротив полковника Захарченко завели новое дело о взятках
    Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках
    Полковник Захарченко обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными — 9 млрд рублей. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

    Отметим, что вместе с полковником Захарченко по делу проходит его отец, он был задержан по обвинению в растрате.

    Новости по теме

    Дело Дмитрия Захарченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru