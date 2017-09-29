Жену полковника-миллиардера Захарченко задержали за мошенничество на 16 млн долларов

Гражданская жена полковника Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова подозревается в попытке похитить 16 млн долларов у знакомой.
Супруга знаменитого полковника-миллиардера стала фигуранткой дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Ей может грозить до 10 лет заключения.
Как сообщает РИА Новости, следствие уже попросило отправить Пестрикову под арест.
Полковник Захарченко обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными — 9 млрд рублей. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Отметим, что вместе с полковником Захарченко по делу проходит его отец, он был задержан по обвинению в растрате.
Как сообщает РИА Новости, следствие уже попросило отправить Пестрикову под арест.
Полковник Захарченко обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными — 9 млрд рублей. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Отметим, что вместе с полковником Захарченко по делу проходит его отец, он был задержан по обвинению в растрате.
Комментарии