Набиуллина: нет никакой политики огосударствления банков

Центробанк РФ планирует привлечь в совет директоров банка «Открытие» максимальное количество независимых директоров. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ не проводит политику огосударствления банков.
Вопрос возник в связи с новым механизмом санации, согласно которому ЦБ входит в капитал проблемных банков. Сейчас эту процедуру проводят в двух крупных банках — «Бинбанке» и «Открытии», причем дыра в капитале последнего, по предварительным оценкам, составляет от 250 до 400 млрд рублей.
В эфире канала «Россия 24» Набиуллина отметила, что вхождение государства — временное, и в доказательство пообещала, что акции санируемых банков могут быть размещены публично.
В эфире канала «Россия 24» Набиуллина отметила, что вхождение государства — временное, и в доказательство пообещала, что акции санируемых банков могут быть размещены публично.
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