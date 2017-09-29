Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Набиуллина: нет никакой политики огосударствления банков. Набиуллина, Центробанк, банки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНабиуллина: нет никакой политики огосударствления банков

    Набиуллина: нет никакой политики огосударствления банков

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Набиуллина: нет никакой политики огосударствления банков

    Набиуллина: нет никакой политики огосударствления банков

    Набиуллина: нет никакой политики огосударствления банков
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

      • Центробанк РФ планирует привлечь в совет директоров банка «Открытие» максимальное количество независимых директоров. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ не проводит политику огосударствления банков.

      Вопрос возник в связи с новым механизмом санации, согласно которому ЦБ входит в капитал проблемных банков. Сейчас эту процедуру проводят в двух крупных банках — «Бинбанке» и «Открытии», причем дыра в капитале последнего, по предварительным оценкам, составляет от 250 до 400 млрд рублей.

      В эфире канала «Россия 24» Набиуллина отметила, что вхождение государства — временное, и в доказательство пообещала, что акции санируемых банков могут быть размещены публично.

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