Синоптики: москвичей ждет циклоническая депрессия

Жителей столицы в выходные ждут туманы и дожди.
Как рассказали специалисты погодного центра «Фобос», в выходные центр и юг европейской части России окажутся во власти обширной циклонической депрессии. Она будет провоцировать осадки и ограничивать дневной прогрев.
По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице ожидаются дожди и туман. Днем будет около 9 градусов тепла, в субботу ночью похолодает до плюс 5, а в воскресенье ночью температура упадет до нуля, сообщает агентство «Москва».
По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице ожидаются дожди и туман. Днем будет около 9 градусов тепла, в субботу ночью похолодает до плюс 5, а в воскресенье ночью температура упадет до нуля, сообщает агентство «Москва».
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