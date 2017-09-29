Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Коалиция США признала гибель 50 мирных жителей из-за авиаударов

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    Коалиция США признала гибель 50 мирных жителей <nobr>из-за</nobr> авиаударов

    Коалиция США признала гибель 50 мирных жителей из-за авиаударов

    Коалиция США признала гибель 50 мирных жителей <nobr>из-за</nobr> авиаударов

    В штабе возглавляемой США международной коалиции, воюющей в Сирии и Ираке против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», признали гибель 50 мирных жителей во время авиаударов в августе текущего года.

    Согласно ежемесячному отчету штаба коалиции, общее число жертв среди мирного населения с начала операции достигло 735 человек, передает ТАСС.

    смотретьКоалиция США в Сирии нанесла удары с применением белого фосфора
    Коалиция США в Сирии нанесла удары с применением белого фосфора
    Добавим, что от ударов возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», регулярно погибают мирные жители. По словам беженцев, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Жертвами ударов становятся в основном женщины и дети.

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