Коалиция США признала гибель 50 мирных жителей из-за авиаударов

В штабе возглавляемой США международной коалиции, воюющей в Сирии и Ираке против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», признали гибель 50 мирных жителей во время авиаударов в августе текущего года.
Согласно ежемесячному отчету штаба коалиции, общее число жертв среди мирного населения с начала операции достигло 735 человек, передает ТАСС.
Добавим, что от ударов возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», регулярно погибают мирные жители. По словам беженцев, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Жертвами ударов становятся в основном женщины и дети.
Добавим, что от ударов возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», регулярно погибают мирные жители. По словам беженцев, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Жертвами ударов становятся в основном женщины и дети.
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