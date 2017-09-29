Глава МВД отметил помощь граждан в борьбе с пьяными водителями

Взаимодействию с волонтерами было посвящено сегодняшнее заседание общественного совета при МВД.

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По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, участие добровольцев в профилактических рейдах, а также информирование сотрудников полиции о грубых нарушениях, допущенных другими водителями, способствует созданию в обществе атмосферы нетерпимости к противоправному поведению на дорогах.



Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Только в первом полугодии в ходе отработки поступивших от граждан сигналов задержано свыше 26 тысяч лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».



По словам главы МВД, большое значение имеют совместные антинаркотические акции органов внутренних дел и волонтеров.