В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении одобрили изменения в региональный закон о тишине. Нововведения касаются поведения кошек и собак.

Законотворцы хотят запретить домашним питомцам… шуметь по ночам. Народные избранники предлагают наказывать хозяев собак и котов за громкие лай и мяуканье. Если поправки в региональный примут, нарушителей будут штрафовать. Суммы внушительные — от 3 до 5 тысяч рублей.



Евгений Смышляев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Если ты завел в многоквартирном доме большую собаку и не можешь ее успокоить, не можешь ее воспитать, у тебя нет денег на дрессировку, то не делай просто этого. Вот и все».



Документ запрещает кошкам и собакам шуметь с 22:00 до 7:00, а также во время обеденного перерыва. Пока непонятно, как будет действовать закон. Юристы говорят, что норм по допустимому уровню шума от домашних животных на данный момент не существует.