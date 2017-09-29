В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении одобрили изменения в региональный закон о тишине. Нововведения касаются поведения кошек и собак.
Законотворцы хотят запретить домашним питомцам… шуметь по ночам. Народные избранники предлагают наказывать хозяев собак и котов за громкие лай и мяуканье. Если поправки в региональный примут, нарушителей будут штрафовать. Суммы внушительные — от 3 до 5 тысяч рублей.
Евгений Смышляев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Если ты завел в многоквартирном доме большую собаку и не можешь ее успокоить, не можешь ее воспитать, у тебя нет денег на дрессировку, то не делай просто этого. Вот и все».
Документ запрещает кошкам и собакам шуметь с 22:00 до 7:00, а также во время обеденного перерыва. Пока непонятно, как будет действовать закон. Юристы говорят, что норм по допустимому уровню шума от домашних животных на данный момент не существует.
Евгений Смышляев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Если ты завел в многоквартирном доме большую собаку и не можешь ее успокоить, не можешь ее воспитать, у тебя нет денег на дрессировку, то не делай просто этого. Вот и все».
Документ запрещает кошкам и собакам шуметь с 22:00 до 7:00, а также во время обеденного перерыва. Пока непонятно, как будет действовать закон. Юристы говорят, что норм по допустимому уровню шума от домашних животных на данный момент не существует.
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