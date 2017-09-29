Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам. Новосибирская область, животные, законодательство, кошки, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

    В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

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    В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

    В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

    В Новосибирске решили запретить собакам и кошкам лаять и мяукать по ночам

      Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении одобрили изменения в региональный закон о тишине. Нововведения касаются поведения кошек и собак.

      Законотворцы хотят запретить домашним питомцам… шуметь по ночам. Народные избранники предлагают наказывать хозяев собак и котов за громкие лай и мяуканье. Если поправки в региональный примут, нарушителей будут штрафовать. Суммы внушительные — от 3 до 5 тысяч рублей.

      Евгений Смышляев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Если ты завел в многоквартирном доме большую собаку и не можешь ее успокоить, не можешь ее воспитать, у тебя нет денег на дрессировку, то не делай просто этого. Вот и все».

      Документ запрещает кошкам и собакам шуметь с 22:00 до 7:00, а также во время обеденного перерыва. Пока непонятно, как будет действовать закон. Юристы говорят, что норм по допустимому уровню шума от домашних животных на данный момент не существует.

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