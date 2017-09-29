Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

На острове Тайвань во время подзарядки взорвался смартфон iPhone 8 Plus.
Как сообщает портал Gizmochina, женщина из тайваньского города Тайчжун приобрела смартфон на 64 Гб в корпусе золотистого цвета около недели назад. По ее словам, смартфон взорвался через три минуты после подключения к сети. В момент взрыва гаджет был заряжен на 70%. При подзарядке использовалось оригинальное зарядное устройство.
В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от корпуса устройства.
Отмечается, что владелица гаджета была верной поклонницей продукции Apple. Женщина пользовалась iPhone, начиная с четвертой модели и еще ни разу не попадала в подобную ситуацию.
Испорченный iPhone 8 Plus отправлен на завод-изготовитель, для проведения проверки.
В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от корпуса устройства.
Отмечается, что владелица гаджета была верной поклонницей продукции Apple. Женщина пользовалась iPhone, начиная с четвертой модели и еще ни разу не попадала в подобную ситуацию.
Испорченный iPhone 8 Plus отправлен на завод-изготовитель, для проведения проверки.
Комментарии