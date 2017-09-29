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    Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

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    • Фото: gizmochina.com
    Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

    Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

    Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки
  • Фото: gizmochina.com

    • На острове Тайвань во время подзарядки взорвался смартфон iPhone 8 Plus.

    Как сообщает портал Gizmochina, женщина из тайваньского города Тайчжун приобрела смартфон на 64 Гб в корпусе золотистого цвета около недели назад. По ее словам, смартфон взорвался через три минуты после подключения к сети. В момент взрыва гаджет был заряжен на 70%. При подзарядке использовалось оригинальное зарядное устройство.

    В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от корпуса устройства.

    Отмечается, что владелица гаджета была верной поклонницей продукции Apple. Женщина пользовалась iPhone, начиная с четвертой модели и еще ни разу не попадала в подобную ситуацию.

    Испорченный iPhone 8 Plus отправлен на завод-изготовитель, для проведения проверки.

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