Квартирник «в зоне доступа»: «Город 312» в гостях у НТВ

Субботним вечером 30 сентября гостями нового выпуска программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» станет группа «Город 312».
Как обычно, в «Квартирнике» царит доверительная, душевная атмосфера, неизменно располагающая гостей к искренности. Популярная группа «Город 312» исполнит золотые хиты «Вне зоны доступа», «Останусь», «Фонари», а также презентует новые композиции и расскажет о своей гастрольной жизни.
В прошлом году «Город 312» отпраздновал солидный юбилей — 15 лет. Вместе с Евгением Маргулисом его участники вспомнили лучшие моменты своего долгого творческого пути.
Евгений Маргулис, музыкант, ведущий: «„Город 312“ — замечательная и очень позитивная команда. У меня сложилось впечатление, что в их репертуаре нет ни одной грустной песни о „девчачьей тоске“. Этим они мне и симпатичны!».
На счету «Города 312» самые популярные саундтреки и музыкальные лейтмотивы российских фильмов — таких, как «Питер FM», «В ожидании чуда», «Дневной дозор». Музыканты обязательно порадуют зрителей НТВ живым исполнением хитов своего репертуара, а также впервые исполнят в акустическом формате новую композицию «Твоею частью».
Светлана Назаренко (Ая), солистка группы «Город 312»: «Программа легендарного уровня, хотя ей не так много лет. Участие в съемках „Квартирника НТВ у Маргулиса“ — это как пройти некий отборочный тур в ряды интересных публике коллективов. Евгений — по-домашнему „уютный“ ведущий. Попели, посмеялись, поболтали обо всем, о чём можно! В общем, здорово, что наша команда попала в эту программу. Мне вспоминается, как во время исполнения очередной песни у Лёни, нашего бас-гитариста, соскочил ремень гитары. И как легендарный Евгений Маргулис подбежал к нему и стал помогать держать инструмент! За это ему огромный респект и уважение. Евгений Маргулис — это человек-легенда и сама программа легендарного уровня!».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите новый выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» в субботу, 30 сентября, в 23:45.
В прошлом году «Город 312» отпраздновал солидный юбилей — 15 лет. Вместе с Евгением Маргулисом его участники вспомнили лучшие моменты своего долгого творческого пути.
Евгений Маргулис, музыкант, ведущий: «„Город 312“ — замечательная и очень позитивная команда. У меня сложилось впечатление, что в их репертуаре нет ни одной грустной песни о „девчачьей тоске“. Этим они мне и симпатичны!».
На счету «Города 312» самые популярные саундтреки и музыкальные лейтмотивы российских фильмов — таких, как «Питер FM», «В ожидании чуда», «Дневной дозор». Музыканты обязательно порадуют зрителей НТВ живым исполнением хитов своего репертуара, а также впервые исполнят в акустическом формате новую композицию «Твоею частью».
Светлана Назаренко (Ая), солистка группы «Город 312»: «Программа легендарного уровня, хотя ей не так много лет. Участие в съемках „Квартирника НТВ у Маргулиса“ — это как пройти некий отборочный тур в ряды интересных публике коллективов. Евгений — по-домашнему „уютный“ ведущий. Попели, посмеялись, поболтали обо всем, о чём можно! В общем, здорово, что наша команда попала в эту программу. Мне вспоминается, как во время исполнения очередной песни у Лёни, нашего бас-гитариста, соскочил ремень гитары. И как легендарный Евгений Маргулис подбежал к нему и стал помогать держать инструмент! За это ему огромный респект и уважение. Евгений Маргулис — это человек-легенда и сама программа легендарного уровня!».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите новый выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» в субботу, 30 сентября, в 23:45.
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