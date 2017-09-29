СМИ узнали о планах повысить госпошлины на разводы и алименты

Госпошлины, которые граждане платят при подаче исковых заявлений, могут возрасти.
Этот вопрос должен обсуждаться в начале октября на заседании пленума Верховного суда, которому принадлежит инициатива увеличить размеры госпошлин. «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с процессом подготовки документов, пишут, что расторжение брака в скором будущем обойдется в 4 раза дороже, чем сейчас (2,5 тысячи рублей вместо 600 рублей), а сумму за требование о взыскании алиментов предлагается увеличить в 2 раза — со 150 рублей до 300.
Также есть идея с 3 тысяч рублей до 10 тысяч повысить минимальный налоговый долг, который соответствующие органы вправе взыскивать через суд. Сейчас налоговые службы часто обращаются в суд по вопросу долга менее 10 тысяч рублей. Есть мнение, что эта мера экономически неэффективна, так как приносит убытки федеральному бюджету.
Кроме того, стоимость обжалования судебных решений тоже может увеличиться. Сейчас при подаче жалобы госпошлина от размера иска не зависит и составляет 150 рублей для граждан и 3 тысячи рублей для юридических лиц. Теперь же госпошлину хотят увязать с суммой спора: при апелляции придется отдать 50% от уплаченной ранее госпошлины, 100% — при подаче кассации — 100, а при обращении в КС — 150%.
Также есть идея с 3 тысяч рублей до 10 тысяч повысить минимальный налоговый долг, который соответствующие органы вправе взыскивать через суд. Сейчас налоговые службы часто обращаются в суд по вопросу долга менее 10 тысяч рублей. Есть мнение, что эта мера экономически неэффективна, так как приносит убытки федеральному бюджету.
Кроме того, стоимость обжалования судебных решений тоже может увеличиться. Сейчас при подаче жалобы госпошлина от размера иска не зависит и составляет 150 рублей для граждан и 3 тысячи рублей для юридических лиц. Теперь же госпошлину хотят увязать с суммой спора: при апелляции придется отдать 50% от уплаченной ранее госпошлины, 100% — при подаче кассации — 100, а при обращении в КС — 150%.
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