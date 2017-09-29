Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Опасная еда: российские диетологи назвали самые вредные продукты. еда, здоровье, кулинария, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпасная еда: российские диетологи назвали самые вредные продукты

    Опасная еда: российские диетологи назвали самые вредные продукты

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    Опасная еда: российские диетологи назвали самые вредные продукты

    Опасная еда: российские диетологи назвали самые вредные продукты

    Опасная еда: российские диетологи назвали самые вредные продукты

      Российские диетологи сделали громкое заявление. Оказывается, почти во всех продуктах нашего рациона содержатся вредные для организма вещества, а еду, в которой их особенно много, вообще предлагают маркировать красным цветом.

      В Федеральном исследовательском центре питания назвали опасные для здоровья продукты. Новость на самом деле заставляет задуматься. В черный список попало то, что ежедневно едят 90% россиян. Но, если разобраться, диетологи не собирались никого пугать, они просто хотели научить население считать, ведь дело не столько в том, что мы едим, сколько в каких количествах.

      ВОЗ, Минздрав, Роспотребнадзор каждый день в цифрах видят результат неправильного питания. В России уже 50% мужчин и 60% женщин имеют лишний вес или ожирение. От избыточной массы тела страдают и дети, а в 90% случаев из полных детей вырастают полные взрослые. Вот и решили медики изменить культуру питания, которая является причиной этой напасти.

      Виктор Тутельян, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии: «Это привычка, пищевое поведение. Вот что делают наши бабушки, мамы, тети, дяди? Ребенок в полгода переходит на искусственное питание — высокотехнологичный продукт. А бабушка пробует — невкусно. И кладет туда сахар. Созданный медиками и технологами специально для ребенка продукт испорчен. В следующий раз ребенок есть не станет, если ему сахар в кашу не положат. Вот мы и изменили поведение. Чуть ребенок заплакал — ему конфетку дали. Что это такое?»

      В список вредных продуктов вошли хлеб, колбаса, мясные консервы, сыры, торты, конфеты и так далее. Но опасны не продукты, а соль, сахар и жиры, которые там присутствуют. Как передает комментатор Марат Сетдиков, от пары кусочков колбасы вреда не будет, а если съесть половину батона, то дневная норма соли, конечно, будет превышена. Такая же история с другими продуктами.

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