Перешедший на сторону ЛНР силовик рассказал о голодовке в украинской армии

В Народной милиции ЛНР сообщают о переходе украинского силовика на сторону самопровозглашенной республики.

Проводится проверка на предмет причастности украинского перебежчика к обстрелам ЛНР, сообщили в Народной милиции республики. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко отметил, что украинскому военному в ЛНР гарантируют мирную жизнь и, возможно, работу в милиции.



В свою очередь, по словам Филиппоненко, перебежчик рассказал о голодовке украинских военных в Станично-Луганском районе в связи переносом сроков ротации из Донбасса на вторую половину ноября.