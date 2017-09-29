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    Перешедший на сторону ЛНР силовик рассказал о голодовке в украинской армии

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    Перешедший на сторону ЛНР силовик рассказал о голодовке в украинской армии

    Перешедший на сторону ЛНР силовик рассказал о голодовке в украинской армии

    В Народной милиции ЛНР сообщают о переходе украинского силовика на сторону самопровозглашенной республики.

    Проводится проверка на предмет причастности украинского перебежчика к обстрелам ЛНР, сообщили в Народной милиции республики. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко отметил, что украинскому военному в ЛНР гарантируют мирную жизнь и, возможно, работу в милиции.

    В свою очередь, по словам Филиппоненко, перебежчик рассказал о голодовке украинских военных в Станично-Луганском районе в связи переносом сроков ротации из Донбасса на вторую половину ноября.

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