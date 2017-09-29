Задержаны подозреваемые в подрыве автомобиля министра доходов ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о задержании подозреваемых в покушении на министра доходов и сборов Александра Тимофеева.
По словам Захарченко, по подозрению в этом покушении «задержаны ряд лиц».
При этом раскрывать детали задержания и личности подозреваемых глава ДНР не стал, сославшись на тайну следствия, передает «Донецкое агентство новостей».
Напомним, 23 сентября в Донецке был подорван автомобиль министра доходов и сборов ДНР, вместе с Тимофеевым пострадали еще семь человек. После покушения сам министр назвал Украину страной террористов и заявил, что Киев перенял тактику запрещенного «Исламского государства».
При этом раскрывать детали задержания и личности подозреваемых глава ДНР не стал, сославшись на тайну следствия, передает «Донецкое агентство новостей».
Напомним, 23 сентября в Донецке был подорван автомобиль министра доходов и сборов ДНР, вместе с Тимофеевым пострадали еще семь человек. После покушения сам министр назвал Украину страной террористов и заявил, что Киев перенял тактику запрещенного «Исламского государства».
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