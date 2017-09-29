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    Побившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости. Рязанская область, дети и подростки, драки и избиения, педагогика, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПобившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости

    Побившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости

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    Побившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости

    Побившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости

    Побившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости

      Следователи выяснили, что учительница, побившая семиклассника на уроке алгебры, имела ранее две судимости за избиение собственных детей.

      Следователи пришли в школу в Рязанской области еще утром, ведь в отношении одной из учительниц возбудили уголовное дело. Поводом стало видео, которое семиклассники сняли и выложили в Сеть: на нем учительница алгебры бьет семиклассника на уроке. Учительницу уволили. Выяснилось, что до этого случая женщину уже дважды обвиняли в побоях, но директору школы об этом не было известно.

      Следователи выяснили: в школе уроженка Казахстана Ирина Шакенова работала меньше года. У нее две дочери и приемный сын. Семь лет назад дети стали жаловаться на мать, что та их избивает. На женщину дважды заводили уголовные дела о побоях, но она раскаялась, и родительских прав ее не лишили. Работать в школе ей также не запретили.

      По словам коллег, учительница алгебры за год работы в школе никак не могла найти общий язык с детьми. Неоднократно пыталась уволиться, но каждый раз руководство уговаривало остаться. В школе и так нехватка кадров. На случившееся у преподавательского состава один ответ — ученик ее спровоцировал.

      Сами ученики свою школу хвалят, говорят, конфликтов с другими учителями не было. К методам воспитания Шакеновой дети якобы даже привыкли, а потому и не жаловались. Герой скандального ролика сегодня всю ночь не спал. Говорит, осознал, что тоже вел себя неправильно.

      Родители Даниила на педагога зла не держат. Они даже попросили, чтобы учительницу не увольняли. Претензии у них только к человеку, который снимал и выложил видео в сеть. Они считают, что разобраться сначала стоило внутри коллектива.

      Уголовное дело против педагога на этот раз возбудили по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей». Тем временем в школе запланировано собрание по другому вопросу: три класса после увольнения Шакеновой остались без учителя математики. И найти учителя в сельскую школу теперь будет сложно.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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