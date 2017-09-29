Побившая школьника рязанская учительница скрывала две судимости

Следователи выяснили, что учительница, побившая семиклассника на уроке алгебры, имела ранее две судимости за избиение собственных детей.
Следователи пришли в школу в Рязанской области еще утром, ведь в отношении одной из учительниц возбудили уголовное дело. Поводом стало видео, которое семиклассники сняли и выложили в Сеть: на нем учительница алгебры бьет семиклассника на уроке. Учительницу уволили. Выяснилось, что до этого случая женщину уже дважды обвиняли в побоях, но директору школы об этом не было известно.
Следователи выяснили: в школе уроженка Казахстана Ирина Шакенова работала меньше года. У нее две дочери и приемный сын. Семь лет назад дети стали жаловаться на мать, что та их избивает. На женщину дважды заводили уголовные дела о побоях, но она раскаялась, и родительских прав ее не лишили. Работать в школе ей также не запретили.
По словам коллег, учительница алгебры за год работы в школе никак не могла найти общий язык с детьми. Неоднократно пыталась уволиться, но каждый раз руководство уговаривало остаться. В школе и так нехватка кадров. На случившееся у преподавательского состава один ответ — ученик ее спровоцировал.
Сами ученики свою школу хвалят, говорят, конфликтов с другими учителями не было. К методам воспитания Шакеновой дети якобы даже привыкли, а потому и не жаловались. Герой скандального ролика сегодня всю ночь не спал. Говорит, осознал, что тоже вел себя неправильно.
Родители Даниила на педагога зла не держат. Они даже попросили, чтобы учительницу не увольняли. Претензии у них только к человеку, который снимал и выложил видео в сеть. Они считают, что разобраться сначала стоило внутри коллектива.
Уголовное дело против педагога на этот раз возбудили по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей». Тем временем в школе запланировано собрание по другому вопросу: три класса после увольнения Шакеновой остались без учителя математики. И найти учителя в сельскую школу теперь будет сложно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Следователи выяснили: в школе уроженка Казахстана Ирина Шакенова работала меньше года. У нее две дочери и приемный сын. Семь лет назад дети стали жаловаться на мать, что та их избивает. На женщину дважды заводили уголовные дела о побоях, но она раскаялась, и родительских прав ее не лишили. Работать в школе ей также не запретили.
По словам коллег, учительница алгебры за год работы в школе никак не могла найти общий язык с детьми. Неоднократно пыталась уволиться, но каждый раз руководство уговаривало остаться. В школе и так нехватка кадров. На случившееся у преподавательского состава один ответ — ученик ее спровоцировал.
Сами ученики свою школу хвалят, говорят, конфликтов с другими учителями не было. К методам воспитания Шакеновой дети якобы даже привыкли, а потому и не жаловались. Герой скандального ролика сегодня всю ночь не спал. Говорит, осознал, что тоже вел себя неправильно.
Родители Даниила на педагога зла не держат. Они даже попросили, чтобы учительницу не увольняли. Претензии у них только к человеку, который снимал и выложил видео в сеть. Они считают, что разобраться сначала стоило внутри коллектива.
Уголовное дело против педагога на этот раз возбудили по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей». Тем временем в школе запланировано собрание по другому вопросу: три класса после увольнения Шакеновой остались без учителя математики. И найти учителя в сельскую школу теперь будет сложно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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