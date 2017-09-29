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    Самолет ВВС Украины разбился в Хмельницкой области, пилоты погибли

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    Самолет ВВС Украины разбился в Хмельницкой области, пилоты погибли

    Самолет ВВС Украины разбился в Хмельницкой области, пилоты погибли

    Учебно-тренировочный самолет Л-39 ВВС Украины потерпел крушение в Хмельницкой области.

    Самолет разбился около 12:20 во время планового полета. На место ЧП уже выехали поисково-спасательная группа и комиссия командования ВВС, сообщили в Минобороны Украины.

    Как отмечает УНИАН, самолет рухнул у села Берегели Красиловского района. Оба пилота погибли.

    Сейчас причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

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