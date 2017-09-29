Организаторов субботника в уральской школе обвинили в эксплуатации детей

В эксплуатации детского труда обвинили учителей Нижнего Тагила. Школьников якобы привлекли к благоустройству нового стадиона. Однако родители не увидели в этом ничего противозаконного.

В школу поселка Горноуральский прокуроры пришли после анонимного заявления. Кто-то из родителей пожаловался, что вместо того, чтобы учить детей, педагогический коллектив эксплуатирует их на стройке нового стадиона. Подростков якобы заставляли рыть траншею и сажать цветы.



Сотрудники прокуратуры установили, что дети действительно участвовали в работах по благоустройству стадиона. Однако школьникам поручили лишь посадить цветы возле новой спортивной площадки. Теперь же директору Татьяне Заостровных приходится доказывать, что это был обычный субботник.



Татьяна Заостровных, директор школы: «Обратилась к старшеклассникам, как вы к этому относитесь. Ои в голос согласились. Мы договорились, что выходим с 7 по 11 класс по графику на субботник. Принуждений никаких не было. Дети выходили добровольно».



В ходе проверки выяснилось, что после субботника одна из семиклассниц почувствовала себя плохо. Дома она рассказала маме, что вместо урока физкультуры они с классом благоустраивали территорию. У девочки обнаружили обыкновенную простуду.



Родительский комитет встал на защиту руководства образовательного учреждения. Говорят, в их школьные годы никому и в голову бы не пришло пожаловаться. Все оставались после уроков — мыли окна, пол. Такого же мнения придерживаются и старшеклассники. Именно поэтому те, кто решил, что труд облагораживает, вступают в так называемый отряд школьных дружинников, а родители подписывают специальное разрешение на привлечение детей к легким работам. Продолжится ли подобная практика в этой гимназии — зависит от результатов прокурорской проверки.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

