Следователи проверяют информацию о ядовитой свалке в подмосковном Пронино

Жители Подмосковья сообщили о свалке ядовитых отходов в песчаном карьере Одинцовского района.
В скандал вокруг свалки в Одинцовском районе вмешались следователи. «Организовано проведение процессуальной проверки по факту возможного нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов», — отмечают в СК РФ.
Ранее СМИ сообщили о том, что в песчаном карьере подмосковной деревни Пронино обнаружена свалка токсичных ядовитых отходов. «Жители жалуются на резкое ухудшение здоровья и обращаются к медикам», — говорится в сообщении ведомства.
В сообщении СК говорится, что следователи дадут оценку действиям полицейских, которые разогнали собрание местных жителей.
СК РФ по Московской области: «Сотрудники полиции разогнали жителей, собравшихся и попросивших объяснить, почему образовалась свалка токсичных отходов в неположенном месте, а также разрешили рабочим продолжить осуществление работ на месте свалки, тем самым способствуя размещению токсичных отходов в неположенном месте».
Следствие установит степень опасности отходов, а также размер причиненного окружающей среде ущерба. Проверка будет проведена и в отношении коммерческих организаций.
Напомним, что после резонансного закрытия полигона «Купчино» в Московской области ликвидировали еще как минимум 22 подобные свалки, в том числе полигоны «Кулаковский» и «Царево» в Пушкинском районе.
Ранее СМИ сообщили о том, что в песчаном карьере подмосковной деревни Пронино обнаружена свалка токсичных ядовитых отходов. «Жители жалуются на резкое ухудшение здоровья и обращаются к медикам», — говорится в сообщении ведомства.
В сообщении СК говорится, что следователи дадут оценку действиям полицейских, которые разогнали собрание местных жителей.
СК РФ по Московской области: «Сотрудники полиции разогнали жителей, собравшихся и попросивших объяснить, почему образовалась свалка токсичных отходов в неположенном месте, а также разрешили рабочим продолжить осуществление работ на месте свалки, тем самым способствуя размещению токсичных отходов в неположенном месте».
Следствие установит степень опасности отходов, а также размер причиненного окружающей среде ущерба. Проверка будет проведена и в отношении коммерческих организаций.
Напомним, что после резонансного закрытия полигона «Купчино» в Московской области ликвидировали еще как минимум 22 подобные свалки, в том числе полигоны «Кулаковский» и «Царево» в Пушкинском районе.
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