Король Саудовской Аравии посетит Россию в первой декаде октября

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал визит короля Саудовской Аравии в Россию.

По словам Пескова, в настоящий момент подготовка визита короля Саудовской Аравии в Москву вступила в финальную стадию.



Дмитрий Песков: «Визит намечен на первую декаду октября, о точных датах мы объявим. Подготовка вступила в финальную стадию».



Представитель Кремля также отметил, что в Москве этому визиту придают большое значение.



Дмитрий Песков: «Саудовская Аравия — это один из лидеров арабского мира. Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, и в Сирии в частности. А главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений».



Песков подчеркнул, что потенциал отношений между Россией и Саудовской Аравией «гораздо богаче, чем ситуация де-факто». Поэтому в Москве всячески стремятся развивать сотрудничество с Эр-Риядом.