Километры пешком: под Красноярском дорога в школу превратилась в мучение

Родители школьников поселка Солонцы Красноярского края сегодня опять тянут жребий, чтобы определить, кто будет забирать с учебы детей. Раньше от дома до школы, а это около 6 километров, ребят довозил специальный автобус. Но после его отмены весь путь в темноте по осенней раскисшей дороге из гравия детям приходится проделывать пешком.
Чтобы не опоздать в школу, ученице 4-го класса Даше нужно встать в 5:00. Школа находится в 6 километрах, добираться приходится по щиколотку в грязи, по полям, мимо кладбища и вдоль трассы с грохочущими грузовиками.
Ясмина Давлатова, школьница: «Я хожу где-то 2 часа. На первые уроки я опаздываю, но учителя мне ничего не говорят, потому что понимают, что я хожу пешком. Но самое главное — я боюсь!»
И так почти две недели, с тех пор, как власти отменили школьный автобус. Он не ходит из-за ужасного состояния дорог. Выкручиваются сообща. Устраивают дежурства, по очереди провожают ребят. Если у кого есть машины, забирают из школы своих детей и соседских.
Евгения Литуновская: «Очень страшно, собаки вокруг опасно детей отпускать по таким дорогам».
В поселке живут многодетные семьи. Участки для строительства домов они получили 7 лет назад вместе с обещаниями, что вся инфраструктура там появится.
Как передает корреспондент Влада Копыловская, в начале сентября шли затяжные дожди, дорогу совсем размыло, школьный автобус с детьми сильно наклонился и едва не рухнул в кювет. После этого стало окончательно ясно, что так больше ездить нельзя. Водитель уволился. Дорожные инспекторы, обследовав дорогу, признали ее опасной для перевозок школьников. Предписания привести дороги в порядок полицейские пишут местным властям.
Для местных чиновников пока эта миссия невыполнима. Нельзя просто так взять и разровнять 3 километра проселочного маршрута. Для этого нужно хотя бы написать заявку на ремонт и перейти к стадии принятия неизбежного — над дорогой придется поработать.
Поселковый и районные чиновники перекидывают друг на друга ответственность. Одни должны следить за состоянием дорог, другие — за организацией школьных маршрутов, но если посмотреть на результат, получается, что никто ни за что не отвечает. Жители поселка уверены, что чиновники нарушают их право на доступное образование для детей.
Ясмина Давлатова, школьница: «Я хожу где-то 2 часа. На первые уроки я опаздываю, но учителя мне ничего не говорят, потому что понимают, что я хожу пешком. Но самое главное — я боюсь!»
И так почти две недели, с тех пор, как власти отменили школьный автобус. Он не ходит из-за ужасного состояния дорог. Выкручиваются сообща. Устраивают дежурства, по очереди провожают ребят. Если у кого есть машины, забирают из школы своих детей и соседских.
Евгения Литуновская: «Очень страшно, собаки вокруг опасно детей отпускать по таким дорогам».
В поселке живут многодетные семьи. Участки для строительства домов они получили 7 лет назад вместе с обещаниями, что вся инфраструктура там появится.
Как передает корреспондент Влада Копыловская, в начале сентября шли затяжные дожди, дорогу совсем размыло, школьный автобус с детьми сильно наклонился и едва не рухнул в кювет. После этого стало окончательно ясно, что так больше ездить нельзя. Водитель уволился. Дорожные инспекторы, обследовав дорогу, признали ее опасной для перевозок школьников. Предписания привести дороги в порядок полицейские пишут местным властям.
Для местных чиновников пока эта миссия невыполнима. Нельзя просто так взять и разровнять 3 километра проселочного маршрута. Для этого нужно хотя бы написать заявку на ремонт и перейти к стадии принятия неизбежного — над дорогой придется поработать.
Поселковый и районные чиновники перекидывают друг на друга ответственность. Одни должны следить за состоянием дорог, другие — за организацией школьных маршрутов, но если посмотреть на результат, получается, что никто ни за что не отвечает. Жители поселка уверены, что чиновники нарушают их право на доступное образование для детей.
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