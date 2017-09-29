Километры пешком: под Красноярском дорога в школу превратилась в мучение

Родители школьников поселка Солонцы Красноярского края сегодня опять тянут жребий, чтобы определить, кто будет забирать с учебы детей. Раньше от дома до школы, а это около 6 километров, ребят довозил специальный автобус. Но после его отмены весь путь в темноте по осенней раскисшей дороге из гравия детям приходится проделывать пешком.

Чтобы не опоздать в школу, ученице 4-го класса Даше нужно встать в 5:00. Школа находится в 6 километрах, добираться приходится по щиколотку в грязи, по полям, мимо кладбища и вдоль трассы с грохочущими грузовиками.



Ясмина Давлатова, школьница: «Я хожу где-то 2 часа. На первые уроки я опаздываю, но учителя мне ничего не говорят, потому что понимают, что я хожу пешком. Но самое главное — я боюсь!»



И так почти две недели, с тех пор, как власти отменили школьный автобус. Он не ходит из-за ужасного состояния дорог. Выкручиваются сообща. Устраивают дежурства, по очереди провожают ребят. Если у кого есть машины, забирают из школы своих детей и соседских.



Евгения Литуновская: «Очень страшно, собаки вокруг опасно детей отпускать по таким дорогам».



В поселке живут многодетные семьи. Участки для строительства домов они получили 7 лет назад вместе с обещаниями, что вся инфраструктура там появится.



Как передает корреспондент Влада Копыловская, в начале сентября шли затяжные дожди, дорогу совсем размыло, школьный автобус с детьми сильно наклонился и едва не рухнул в кювет. После этого стало окончательно ясно, что так больше ездить нельзя. Водитель уволился. Дорожные инспекторы, обследовав дорогу, признали ее опасной для перевозок школьников. Предписания привести дороги в порядок полицейские пишут местным властям.



Для местных чиновников пока эта миссия невыполнима. Нельзя просто так взять и разровнять 3 километра проселочного маршрута. Для этого нужно хотя бы написать заявку на ремонт и перейти к стадии принятия неизбежного — над дорогой придется поработать.



Поселковый и районные чиновники перекидывают друг на друга ответственность. Одни должны следить за состоянием дорог, другие — за организацией школьных маршрутов, но если посмотреть на результат, получается, что никто ни за что не отвечает. Жители поселка уверены, что чиновники нарушают их право на доступное образование для детей.