В Туркмении абоненты МТС остались без связи

Российский сотовый оператор МТС сегодня прекращает работу в Туркмении.

«Туркментелеком» отключил для МТС услуги международной и междугородней зоновой связи и услуги доступа в Интернет.



Представитель компании МТС: «В настоящее время компания МТС продолжает переговоры с регулирующими органами Туркменистана о получении разрешений на использование частот, а также о выделении государственными органами и государственными компаниями Туркменистана иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи».



В пресс-службе МТС заявили, что в компании нацелены на конструктивное решение вопроса и восстановление работы сетей. Лицензия МТС на оказание услуг связи в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года. На конец II квартала 2017 года российский сотовый оператор обслуживал в республике 1,7 миллиона абонентов.



Еще в июне туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание нового оператора «Ай Назар». Планировалось, что он заменит МТС. Отношения у компании с властями страны и раньше не были безоблачными. МТС обвиняли в завышении тарифов, в ситуацию тогда вмешался российский МИД.