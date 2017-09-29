Герхард Шрёдер может войти в совет директоров «Роснефти»

В совет директоров «Роснефти» выдвинут бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

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Шрёдер — авторитетный европейский политик, а «Роснефть» становится все более международной компанией, в том числе по составу акционеров. Кандидатуру Герхарда Шрёдера в качестве независимого директора предложил собранию акционеров «Роснефти» в Санкт-Петербурге глава компании Игорь Сечин.



Как ранее поясняли в кабмине, Шрёдер — уважаемый политик мирового масштаба, последовательно выступающий за стратегическое сотрудничество Германии с Россией в энергетической сфере, у него есть исключительный опыт независимого директора в крупнейших нефтегазовых компаниях. Также Шрёдер возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream.



В самой Германии приходу Шрёдераа в совет директоров «Роснефти» рады далеко не все. Канцлер Ангела Меркель назвала это «ненормальным», отметив, что речь идет о компании, внесенной в санкционный список. Однако Герхард Шрёдер говорит, что это его личное дело.