Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц «Ты супер! Танцы»

Завтра, 30 сентября, зрители НТВ увидят пятый конкурсный день «Ты супер! Танцы». Подготовка и репетиции новых концертных номеров в самом разгаре, но даже в таком плотном графике на проекте находится время для самого главного — исполнения заветных желаний. Так, сестры Аня и Таня Здоровенко впервые побывали в Большом театре.
Встреча с Мечтой началась с обязательного фото на фоне здания, а внутрь девочки зашли, как подобает профессиональным танцорам, — через служебный вход.
Выступление юных танцовщиц в отборочном туре впечатлило Кристину Кретову — ведущую балерину известного на весь мир Большого театра. Тогда она пригласила девочек в святую святых русского балета, пообещав провести для них экскурсию, и главное — показать репетиционный процесс.
Сестры-близнецы Аня и Таня родились в полной семье, но обстоятельства сложились так, что девочки уже 7 лет живут в детском доме. Поездка в Москву, выступление на крупном телевизионном конкурсе, знакомство с Кристиной Кретовой — все это для них похоже на сказку.
После прогулки по коридорам Большого девочки попали в особое место, тщательно скрытое от посторонних глаз — репетиционный зал. Сестры увидели, как Кристина с партнером отрабатывают сцены из знаменитой постановки «Дон Кихот»: сложные прыжки, поддержки и непременно фуэте — любимый элемент балерины. Всю репетицию сестры смотрели на парящих танцоров, как завороженные, и, кажется, в их жизни появился новый идеал и ориентир. После непростой репетиции Кристина показала девочкам несколько основных движений у станка. Получить мастер-класс по классической танцевальной базе от одной из самых известных балерин — это лучший подарок для начинающих артисток. Сестры теперь знают точно: если чего-то очень сильно хотеть и много работать, можно добиться всего — даже станцевать в Большом.
Кристина Кретова, балерина, ведущая солистка Большого театра: «Аня и Таня — замечательные и очень талантливые девочки. Мне очень хотелось показать им, насколько тяжело происходит процесс создания образа, оттачивания техники, поэтому основной акцент нашей встречи был сделан на мою репетицию. А после, вместе с их замечательным педагогом мы отработали несколько основных движений у станка. Есть и один момент, который был для меня особенно важным: девочки сделали подарок своими руками. Это игрушка — ангел, которая теперь всегда со мной на репетициях и спектаклях, как мой ангел-хранитель. В их глазах я увидела любовь к искусству и желание добиваться успеха. Меня очень порадовало и то, что они не останавливаются не перед чем, их глаза горят! Мы до сих пор общаемся в соцсетях и договорились о том, что я всегда буду помогать им. Если буду в их городе — мы обязательно увидимся!»
Увидеть новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» зрители смогут уже в эту субботу, 30 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Выступление юных танцовщиц в отборочном туре впечатлило Кристину Кретову — ведущую балерину известного на весь мир Большого театра. Тогда она пригласила девочек в святую святых русского балета, пообещав провести для них экскурсию, и главное — показать репетиционный процесс.
Сестры-близнецы Аня и Таня родились в полной семье, но обстоятельства сложились так, что девочки уже 7 лет живут в детском доме. Поездка в Москву, выступление на крупном телевизионном конкурсе, знакомство с Кристиной Кретовой — все это для них похоже на сказку.
После прогулки по коридорам Большого девочки попали в особое место, тщательно скрытое от посторонних глаз — репетиционный зал. Сестры увидели, как Кристина с партнером отрабатывают сцены из знаменитой постановки «Дон Кихот»: сложные прыжки, поддержки и непременно фуэте — любимый элемент балерины. Всю репетицию сестры смотрели на парящих танцоров, как завороженные, и, кажется, в их жизни появился новый идеал и ориентир. После непростой репетиции Кристина показала девочкам несколько основных движений у станка. Получить мастер-класс по классической танцевальной базе от одной из самых известных балерин — это лучший подарок для начинающих артисток. Сестры теперь знают точно: если чего-то очень сильно хотеть и много работать, можно добиться всего — даже станцевать в Большом.
Кристина Кретова, балерина, ведущая солистка Большого театра: «Аня и Таня — замечательные и очень талантливые девочки. Мне очень хотелось показать им, насколько тяжело происходит процесс создания образа, оттачивания техники, поэтому основной акцент нашей встречи был сделан на мою репетицию. А после, вместе с их замечательным педагогом мы отработали несколько основных движений у станка. Есть и один момент, который был для меня особенно важным: девочки сделали подарок своими руками. Это игрушка — ангел, которая теперь всегда со мной на репетициях и спектаклях, как мой ангел-хранитель. В их глазах я увидела любовь к искусству и желание добиваться успеха. Меня очень порадовало и то, что они не останавливаются не перед чем, их глаза горят! Мы до сих пор общаемся в соцсетях и договорились о том, что я всегда буду помогать им. Если буду в их городе — мы обязательно увидимся!»
Увидеть новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» зрители смогут уже в эту субботу, 30 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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