Пожилую женщину сбила насмерть электричка в Подмосковье

Женщина погибла, попав под колеса электрички на станции Быково Казанского направления Московской железной дороги.

Оперативный дежурный станции Быково сообщил ТАСС, что погибшей на вид около 70 лет.



Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «От оперативного дежурного станции Быково поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением Раменское — Москва смертельно травмирована женщина, на вид 70 лет».



На место выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.