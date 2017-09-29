В Госдуму в последний раз привезли бумажный проект бюджета

Сегодня сотрудники фельдъегерской службы внесли в Государственную думу проект бюджета до 2020 года. Причем в буквальном смысле внесли — документ уместился в огромные коробки. Их содержимое предстоит изучить депутатам.
Обсуждение, начавшееся на сегодняшнем заседании, продлится несколько месяцев. О внесении проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов в нижнюю палату парламента сообщил ее председатель Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Мы с вами сегодня получили проект бюджета от правительства РФ и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения бюджета нам, конечно, очень важен разговор с министром финансов РФ и заместителем председателя правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений».
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что проект федерального бюджета на 2018–2020 годы состоит из 10 тысяч 526 страниц.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам: «В Госдуму поступил проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2018–2019 годы. Сразу скажу, что бюджет и материалы к бюджету составляют 10 тысяч 526 страниц».
Макаров затруднился сказать, сколько весит проект бюджета в килограммах, но отметил, что документ помещен в 2 объемные сумки, передает ТАСС. «Он очень тяжелый», — сказал глава думского комитета по бюджету и налогам, напомнив, что в прошлом году он не смог поднять сумку с таким документом.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Мы с вами сегодня получили проект бюджета от правительства РФ и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения бюджета нам, конечно, очень важен разговор с министром финансов РФ и заместителем председателя правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений».
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что проект федерального бюджета на 2018–2020 годы состоит из 10 тысяч 526 страниц.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам: «В Госдуму поступил проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2018–2019 годы. Сразу скажу, что бюджет и материалы к бюджету составляют 10 тысяч 526 страниц».
Макаров затруднился сказать, сколько весит проект бюджета в килограммах, но отметил, что документ помещен в 2 объемные сумки, передает ТАСС. «Он очень тяжелый», — сказал глава думского комитета по бюджету и налогам, напомнив, что в прошлом году он не смог поднять сумку с таким документом.
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