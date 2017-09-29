МИД: создается впечатление, что США не хотят разгрома ИГИЛ

В МИД РФ заявили, что Россия будет жестко пресекать попытки США помешать ликвидации террористического очага в Сирии.
Заместитель внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов обратил внимание на то, что вооруженные отряды, поддерживаемые США и их союзниками, устраивают «неприятные „сюрпризы“ в виде военных провокаций», а «хронические» ошибки американских ВВС привели к гуманитарной катастрофе в сирийской Ракке. Кроме того, подчеркнул замглавы МИД РФ, Вашингтон отказывается от координации и взаимодействия в борьбе с запрещенным «Исламским государством» и другими террористическими группировками.
Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел РФ: «Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии — вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ. Создается впечатление, что американские партнеры попросту не хотят допускать разгрома ИГИЛ правительственными силами, действующими при поддержке ВКС России. На память невольно приходят события годичной давности, когда самолеты возглавляемой США коалиции в течение нескольких часов утюжили позиции сирийской армии под Дейр-эз-Зором, обеспечив этой „ошибкой“ успешные действия террористов, разрезавших надвое оборону правительственных сил. Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии».
При этом Сыромолотов подчеркнул, что Россия «жестко отводила и будет отводить попытки США воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии», передает РИА Новости.
Также замглавы МИД РФ отметил, что сирийские военные при поддержке ВКС России добились существенных успехов и успешно развивают наступление. Сыромолотов заверил, что борьба с террористами в Сирии будет продолжаться до их полного уничтожения.
Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел РФ: «Режим прекращения огня и процессы деэскалации ни в коей мере не касаются таких группировок, как ИГИЛ*, „Джабхат ан-Нусра*“ и союзных им отрядов террористов. Решительная борьба с ними будет продолжена до полного очищения Сирии от террористической скверны».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что в Сирии сложились необходимые условия для прекращения братоубийственной войны и окончательного уничтожения террористов. Также по итогам встречи в Анкаре президенты России и Турции подтвердили готовность создать в Сирии четыре зоны деэскалации.
Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел РФ: «Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии — вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ. Создается впечатление, что американские партнеры попросту не хотят допускать разгрома ИГИЛ правительственными силами, действующими при поддержке ВКС России. На память невольно приходят события годичной давности, когда самолеты возглавляемой США коалиции в течение нескольких часов утюжили позиции сирийской армии под Дейр-эз-Зором, обеспечив этой „ошибкой“ успешные действия террористов, разрезавших надвое оборону правительственных сил. Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии».
При этом Сыромолотов подчеркнул, что Россия «жестко отводила и будет отводить попытки США воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии», передает РИА Новости.
Также замглавы МИД РФ отметил, что сирийские военные при поддержке ВКС России добились существенных успехов и успешно развивают наступление. Сыромолотов заверил, что борьба с террористами в Сирии будет продолжаться до их полного уничтожения.
Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел РФ: «Режим прекращения огня и процессы деэскалации ни в коей мере не касаются таких группировок, как ИГИЛ*, „Джабхат ан-Нусра*“ и союзных им отрядов террористов. Решительная борьба с ними будет продолжена до полного очищения Сирии от террористической скверны».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что в Сирии сложились необходимые условия для прекращения братоубийственной войны и окончательного уничтожения террористов. Также по итогам встречи в Анкаре президенты России и Турции подтвердили готовность создать в Сирии четыре зоны деэскалации.
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